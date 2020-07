Bake Off: Damián Pier fue elegido mejor pastelero de Argentina

Finalmente el certamen que buscaba al mejor pastelero amateur de Argentina, Bake Off terminó este domingo con un final no apto para cardíacos.

Luego de las denuncias a la finalista Samanta Casais por supuesto fraude al reglamento del reality debido a su experiencia previa y televisiva, la producción del programa de Telefé decidió descalificarla y entregarle el premio a Damián Piere Basile su competidor.

Hace varios días el nombre de Samanta Casais se instaló en las redes sociales, especialmente en Twitter, y ciento s de usuarios postearon información que comprobaba que la joven tenía experiencia laboral y televisiva en pastelería.

Se confirmó que la empleada administrativa tuvo a su cargo los postres del conocido “Café San Juan” y participó en programas de C5N enseñando a cocinar.

La mecha del escándalo la encendió la misma Samanta al publicar en las redes un video mostrando su nuevo mobiliario de cocina, lo que hizo sospechar a las redes de que había resultado ganadora del programa grabado en 2019.

Los inquietos internautas comenzaron a humear en la vida virtual de Casais y encontraron pruebas que terminaron perjudicando a la joven de San Telmo al punto de resultar ganadora del certamen y terminar expulsada por los archivos encontrados.

La gran noche final de Bake Off comenzó con un mensaje grabado por los jurados del certamen explicando que fue “una decisión compleja” por los “rumores que cuestionan la transparencia del programa”.

Finalmente, los rumores que circularon en las redes sociales sobre la descalificación de Casais se hicieron realidad y la joven perdió su gran premio a la mejor pastelera.

El jurado, en una filmación realizada este mes, y sin la presencia de Paula Cháves que acaba de ser nuevamente madre, se reencontró con Samanta Casais y Damián Pier y dijo: "Sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros, además negada en el formulario de inscripción", comenzó diciendo Cristophe a Casais. "La idea no es juzgar por qué decidiste no contar que uno de tus trabajos tenía relación con el mundo de la pastelería (...) infringe las reglas de este concurso", agregó Betular, cargando todo el conflicto sobre los hombros de Samanta, exclusivamente.

"Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no reciban el premio ni el título de la mejor pastelera del país", añadió Krynowis. Tras estas palabras, Samanta tomó la posta, agradeció a quienes la apoyaron y aseguró que lo que pasó en las redes sociales fue cruel. "Cometí un error, soy humana, lo admito. Pido disculpas. No soy pastelera. No estudié", aseguró.

Minutos después, Damián recibió su premio y agradeció. "No puedo creer lo que está pasando y que sea ganador", dijo. "Estoy re contento", agregó con el premio en la mano.