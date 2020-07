El sexy blooper de Nathy Peluso en la playa

View this post on Instagram

Ojalu00e1 supiera bailar tango, mientras tanto sigo viajando a la nena q tengo adentro, que juega con tangos en el living de casa en Saavedra, viajo cada tanto y me emociono escuchando a esos tremendos pu00e1jaros cantores tangueros de mi corazu00f3n. Me pongo los tacos y el vestido y hago el ritualsito. La nostalgia es hermosa, es como una bau00f1adera de agua calentita, estu00e1 bueno meterse, cuando empiezan a arrugarse las manos quizas es momento de salir y sonreu00edrle hasta la pru00f3xima. u2665ufe0f td mi amor.