¿Está desnuda? El video de Noelia Marzol que borró Instagram

Vuelvo a subir este video... que Instagram bajo porque contiene desnudo???????? Cu00f3mo jode ver a una mujer disfrutar de su cuerpo!! Cu00f3mo jode ver sensualidad, sexualidad, en una mujer! Estoy bailando. Bailando!!!!!! Se entiende? Y completamente vestida. Quizu00e1 esta prohibido ser. Existir...? Quizu00e1 con una tu00fanica negra, tapu00e1ndome el pelo y los ojos estaba bien... quu00e9 onda? Estu00e1 bien que permitamos estas cosa? Vivan y dejen vivir al otro como se le canta. Si no fueran tan inseguros, mi seguridad no deberu00eda molestarlos! Que tengan buena semana.