Rodolfo Barili en peligro: apedrearon su auto cuando viajaba con sus hijos

Hoy, junto a mis hijos, vivimos un momento de esos que no le deseo a nadie. En la Autopista Buenos Aires - La Plata nos arrojaron una piedra a la altura de Bernal. El auto se bancu00f3 el impacto que, gracias a Dios, amortiguu00f3 y abollu00f3 el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos. Baju00e9 en el primer control policial para denunciar el hecho (a metros del incidente) du00f3nde un policu00eda (que se encontraba dentro del lugar refugiado del fru00edo) me pidiu00f3 que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allu00ed esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quiu00e9n tome denuncias (ni policu00eda ni personal de la Autopista). Eso si, el peaje lo cobraron a pesar de estar la Autopista cortada a los pocos metros del pago por una protesta. Agradezco que nada pasu00f3. Que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia. Pero la sensaciu00f3n de indefensiu00f3n es difu00edcil de borrar.