Guillermina Valdés ya tiene un candidato

View this post on Instagram

Siempre que ordeno el ropero, me gusta regalar lo que no uso y tambieu0301n me divierte encontrar nuevas maneras de usar ciertas prendas. Con @caritorossello y su buen ud83dudc41 a la distancia, aprovechamos la inspiraciou0301n y armamos estos looks, donde incluso resignificamos la hoy tan amada joggineta ( preu0301stamo de mi hija ) Solo el ultimo usareu0301 en estos tiempos, claro, no salgo de los derivados del pijamaud83dude0aud83dudc46 consejo : cada tres meses (4 veces al anu0303o) revisen ropero, si desde la ultima vez que lo vieron hay cosas que no se usaron, CIRCULAN, y pongan como destino, una persona que haga lo mismo que ustedes, o sea, que haga circular todo lo que no usou0301 en el uu0301ltimo tiempo. Los quiero. Graciasu2665ufe0f