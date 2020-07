Moria Casán convocada para trabajar con el hermano de Julia Roberts

En plena época de pandemia y aislamiento, Moria Casán fue convocada por la plataforma Netflix para participar en un proyecto de cine junto a Eric Roberts, hermano de la famosísima actriz Julia Roberts, luego de que el confinamiento termine.

En comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad Moria comentó: "Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una película donde hay una colombiana, una argentina -que sería yo- y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico”, dio y agregó: "Va a ser apenas se abra todo", dijo en referencia a los protocolos sanitarios por el coronavirus.

Eric Roberts, tiene 64 años, estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto en 1985 por su papel como un convicto fugitivo en el filme Runaway Train. Participó en más de 70 películas desde 1981 hasta 2016 en títulos como King of the Gypsies, The Specialist, The Immortals, Batman Begins y The Dark Knight. En 2019, se unió a la telenovela La Reina del Sur, una telenovela estadounidense producida por Telemundo. Apareció en más de videos musicales, y también se lo pudo ver en series como CSI: Miami y en Law & Order: Special Victims Unit.

La presencia de La One en la plataforma digital de series y películas no es nueva, porque ya se la vio formando parte del elenco de “Orange is the new Black” en 2016.

Luego de negar su deseo de participar en el “Cantando 2020”, la diva está enfocada en su proyecto internacional: “Por primera vez, no tengo muchas ganas de trabajar” dijo pero mencionó la iniciativa que le llevó al Gobierno de Alberto Fernández para poder transmitir por la TV Pública un concurso de Drag Queens: “Todavía nadie me llamó, pero tenemos trato directo con Fabiola (Yañez). Yo nunca pido nada en mi vida, no me gusta pedir, pero me parece que esas minorías, que están siendo siempre relegadas, si se supone que somos todos inclusivos, habría que pasar en la tele pública el concurso que voy a hacer por streaming. Voy a elegir una drag queen federal”, dijo la madre de Sofía Gala a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina.

Calificada como diva junto a Mirtha Legrand y a Susana Giménez, Moria dijo: “No me siento para nada, soy muy cable a tierra. La más diva de todas es Legrand. Susana Giménez es diva también, pero al estilo americano. No se juega nunca por cosas ella, salvo decir que es de un partido o de otro, pero yo nunca la vi en un compromiso. A Susana no le gusta la pelea, no está en su naturaleza. Entonces, aunque le planteen batalla ella no contesta, lo deja pasar. Mirtha es más contestataria y aprendió a serlo a través de la tele. Además, es una mujer que ha trascendido el cine blanco y negro. Es una verdadera estrella” dijo.

Luego agregó: “Yo soy más rockera. A mí Fito Páez y Charly García me dicen que soy lo más rock de este país. Y después de que estuve presa, ya me consideran la celebrity máxima. Es lo que me faltaba para ser celebrity: ¿Viste que todas las celebrities estuvieron presas alguna vez?”, bromeó.