Alejandro Fantino contó una intimidad de su relación de pareja

En su programa de las tardes de América, Alejandro Fantino aprovechó un bache en la información y se dispuso hablar de amor.

Sus panelistas y luego el conductor, hablaron de sus historias de amor y los primeros en dar detalles de sus vidas privadas fueron Marcela Tauro y Mauricio D’Alessandro.

También Fantino se animó a dar algunos detalles de la relación que actualmente tiene con la joven modelo Coni Mosqueira de 27 años de edad.

El conductor se refirió a los primeros momentos de la pareja luego de la separación de Miriam Lanzoni: “La conocí en Tequila”, dijo Fantino y aclaró que durante muchos años no fue a ese lugar porque no le gustaba.

“Estaba en el VIP y ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar. Estaba falto de timing y falto de palabras”, recordó.

Luego de una relación de 10 años junto a Lanzoni, el ex relator agregó: “Yo me había ido de la noche con La isla bonita de Madonna y regresé a la noche con unos DJ de los que no sabía nada”, comentó divertido.

“No me acuerdo con qué me acerqué, le pedí el teléfono y no sabía si escribirle. Después le terminé escribiendo por Instagram y después salimos a cenar”, reveló Alejandro Fantino sobre el inicio de su romance con la joven modelo.