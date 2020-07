La novia trans de Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia

Luego de la relación tormentosa con la hija de Mariana Nannis en donde hasta hubo denuncias de violencia física, Lhoan dejó Argentina y se radicó en Colombia para convertirse en estrella de reggaetón.

Ezequiel Medina (30) -o Lhoan, el Hijo del Rey, se instaló en Medellín con muchos proyectos en mente pero la llegada del coronavirus detuvo todo y ahora debe esperar.

En su tiempo libre, el joven musculoso además de dedicarse a su carrera y componer canciones, encontró el amor y le dedica mucho tiempo a su nueva relación.

Se trata de Mara Cifuentes, una chica trans de 24 años que es toda una celebridad en Colombia. Que si bien nació en San Francisco sus padres son latinos y desde chica se mudó a Medellín,

Luego, en su adolescencia comenzó con algunas operaciones y, gracias a la ayuda de su madre, comenzó a trabajar como modelo y se hizo reconocida sobre todo luego de su participación en el reality “La Agencia de Modelos” del 2019. En el programa conoció al modelo Nicolás Trujillo, se pusieron de novios y la relación excedió al reality pero se terminó cuando Mara confirmó que el muchacho le había sido infiel.

Nuevamente apostando al amor, Cifuentes conoció al argentino con quien hoy comparte su vida y la cuarentena impuesta por el coronavirus.

En diálogo con la revista Pronto, Lhoan confirmó la relación y dijo: “Aún no somos novios pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo”, dijo y luego agregó: “En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa”.

Para finalizar el cantante dijo que al conocerla sabía que era trans y no le importó: “No me importa eso. La veo una mujer. Para mí es una mujer y su condición no me afecta para nada. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes y para serte sincero yo vi y veo a una mujer”, finalizó enamorado.