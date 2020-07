Julián Serrano compartió un osado video sexual en las redes

Los jóvenes disfrutan de las redes sociales y sobre todo de la nueva red “TikTok” en donde pueden mostrarse divertidos e ingeniosos con la ayuda de la tecnología.

Sobre todo en época de cuarentena, muchos usuarios tratan distintos temas con un toque de diversión e ingenio.

Eso fue lo que hizo el actor e influencer Julián Serrano que usó se novedosa red social para tratar un tema tabú en sexualidad.

Con mucho humor, el ex de Oriana Sabatini publicó un video con la música Go Feek Yourself de Two Feet y en donde el actor se mostró con el torso desnudo.

El ex participante del Bailando simuló realizó una representación de un eyacular precoz: "Cuando estás en pleno acto sexual, pero finalizás a los 30 segundos y seguís como que no pasó nada", dijo el joven en las redes y también personificó a la mujer insatisfecha.

"A todos nos pasó alguna vez" dijo Serrano, junto a hashtags como: "Precoz" y audio de otros videos que le quitaron dramatismo al momento: "Mirate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrarle al mundo lo que puedes hacer", "Está noqueado lo único que lo mantiene en pie es el poder de su voluntad".

Sorprendiendo a sus seguidores, el video del actos ganó en minutos miles de "me gusta" y cientos de comentarios en el que sus seguidores no tardaron en reaccionar y alabador o criticaron la iniciativa del joven.