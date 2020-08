Coco Silly tiene coronavirus

View this post on Instagram

Se viene u201cLos Catedru00e1ticosu201c ud83cudf89 El pru00f3ximo 8 de Agosto a las 22 hs. Nos vamos a juntar con @elpumagoityok , @rolyserrano y @danielaraozok a hacer un show que los va a volver locos de la risa ud83dude02 Las entradas estu00e1n en www.plateanet.com ud83dudc48ud83cudffb LOS ESPERAMOSu2757ufe0fu2757ufe0f