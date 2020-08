Nati Jota se tiró un lance con un futbolista que le gusta

Fiel a su estilo compinche, Nati Jota se animó a contarles a sus seguidores de las redes sociales una divertida anécdota con un jugador de fútbol que le gustaba mucho.

Noticias Relacionadas Pablo Echarri quiere ponerse un chip sexual

A través de su número de WhatsApp, la rubia se atrevió a enviarle un mensaje al deportista con una excusa inventada: “¡Hola!", saludó Nati al jugador de fútbol del que en una primera instancia no tuvo respuesta. Luego volvió a intentar con otro motivo inventado: "¿Sos vos? Te quería pedir un saludo para un primo mío. Soy Nati Jota de ESPN", escribió la periodista con su chapa de notera al canal de deportes pero… ¡tampoco le contestó!.

Noticias Relacionadas La empleada de Nicole Neumann se refirió al escándalo por el coronavirus

Junto a la captura de pantalla del intento de comunicación, Jota agregó: "¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal? Solo se vive una vez. Aviso que el saludo para mi primo tampoco me lo respondió y que, entre el hola y lo otro, hubo 8 días de diferencia", finalizó la joven divertida.