¿Laurita Fernández nuevamente con Nico Cabré?

Luego de que la semana pasada Rodrigo Lussich se refiriera a los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Laurita Fernández, este lunes otro panelista de “Intrusos” (América) aportó datos y una foto reveladora que confirmarían la reconciliación de la conductora de “Cantando por un Sueño” (El Trece) y Cabré.

"¿Qué nos podés decir de la reconciliación de Laurita y Cabré?", le preguntó a De Brito un oyente en su programa radial de CNN El espectador.

Inmediatamente el periodista respondió: "Nooo, para nada. Hasta donde yo sé, no. Ahora le voy a preguntar porque todos los días tiene un romance nuevo, Laurita. Ya desmintió lo de Tinelli la semana pasada, ahora vuelven con lo de Cabré".

"El fin de semana estuvo en el country donde vive Nico", le dijeron al conductor de “LAM” en referencia a la foto que mostraron en Instrusos.

"Puede ser, hoy se lo pregunto, hago la tarea. Y mañana por ahí tiene otro romance, qué sé yo. Unos cuantos le están escribiendo, con uno charló. Fuera de broma, lo que me cuenta ella a mí es que está haciendo la cuarentena, que está aislada. Yo veo a la hermana cuando le va a llevar alguna comida o le alcanza alguna cosa. Me dijo que tiene la cabeza en el trabajo, que no está saliendo con nadie. Por ahí se hizo un tiempito, qué sé yo. Ellos dijeron que habían terminado bien, pero también ella dijo que no quería saber más nada", resumió De Brito.

Záffora presentó como prueba una foto en donde se lo ve a Cabré de remera y con gorra mientras que a ella se la ve vistiendo un buzo rosa a la rodilla. "Cuando descubren que los habían visto, automáticamente doblaron y se metieron a la casa de Cabré. Hay diálogo, intercambio de palabras, de mensajes”, señaló el periodista Guido Záffora.

El buzo que usó la bailarina en su paseo con su ex coincide con una imagen que subió la conductora cuatro días atrás en su propia cuenta de Instagram.

Antes de comenzar el Cantando, Laurita fue consultada por su compañero Ángel de Brito y habló de los motivos por los cuáles se terminó su relación con Cabré: “Tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro, pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mío, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro”.

“Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado", sentenció.