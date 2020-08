Mica Viciconte: sin nada para decir y mucho para mostrar

Mica Viciconte sigue dando que hablar en las redes sociales. Compartió este martes una foto en la que lució una llamativa malla escotada y posó con una gran sonrisa con la que derrochó sensualidad. En su posteo escribió: ‘No tengo nada para decir’.

Al parecer, la modelo sigue con su postura de no meterse en el escándalo que se desató tras el contagio de Nicole Neumann y sus tres hijas de Covid-19. El lunes, salieron a la luz los mensajes que la ex pareja de Fabián Cubero le mandó a la actual novia del ex futbolista.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, contaron detalles sobre la ‘guerra mediática’ que generó el caso. Es que Nicole, le habría mandado un mensaje a Cubero parta informarle la situación pero este no le respondió. Ante la falta de respuesta, la modelo decidió escribirle Viciconte, quien tampoco le contesto. Esto habría enojado a la modelo, que luego mando un audio muy enojada a Mica.

‘Me interesaba comunicarle que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Y no se respetó su integridad, ni su privacidad. Entonces, le comuniqué que si su novio no se lo comunicaba, lo hacía yo a ver si le quedaba un poco más claro’, contó la modelo en el programa.

La panelista Yanina Latorre, agregó en este sentido que Nicole le pidió a Mica que haga entrar en razón a Cubero de que ella estaba sola con sus hijas. Además le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas, dijo. ‘Le puso: vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’”, detalló la panelista.

Pese al escándalo, Viciconte decidió guardar silencio y al parecer esa postura no cambiará.

Mientras tanto, sigue compartiendo fotos que arrancan corazones a sus más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí también comparte videos y momentos con su pareja.