Esteban Lamothe se refirió al uso personal de marihuana

En plena cuarentena Esteban Lamothe fue entrevistado por Mitre Live y, fiel a su estilo, el actor no se midió a la hora de opinar sobre algunos temas y dar su opinión más sincera sobre algunos temas que generan prejuicios.

Noticias Relacionadas ¡Reconciliados! Tinelli y Guille Valdés nuevamente juntos

Combativo en las redes sociales contra los haters y la gente que no está en su misma línea de pensamiento, Lamothe conversó con Juan Etchegoyen y ratificó su consumo personal de marihuana con fines creativos y medicinales ya que sufre presión ocular.

“Conozco las propiedades que tiene. Tengo amigos que consumen. Yo consumo gotas. Tengo tías abuelas que toman. Conozco amigos con hijos que tienen problemas de convulsiones. Es un súper medicamento. Yo separaría absolutamente a la marihuana del resto de las drogas", aseguró el actor en un vivo de Instagram.

Noticias Relacionadas La osada foto de Florencia Peña sin tanga ni corpiño

"No es una droga, incluso estoy a favor de la gente que quiere fumar en forma recreativa y cuidada porque una botella de vino no es lo mismo si te la tomás vos, o me la tomo yo o se la toma otra persona. Un ansiolítico o un paquete de puchos no es lo mismo. A todos las cosas nos hacen distinto o sea que nadie puede venir a decir que la marihuana es buena para todos. Siempre hay que tener un consumo responsable", comentó Lamothe.

“Yo tomo porque tengo presión ocular y por otro lado consumo CDB (cannabidiol) de forma recreativa. Pero yo tengo 43 años y soy responsable. Planto, cultivo, me fijo, me informo. No es lo mismo que le des a un pibito de 16 años que tiene un problema y le pasa algo. A mí lo peor que me ha hecho en la vida es el cigarrillo y el alcohol", explicó. "Nunca fui un gran borrachín ni mucho menos pero si me tomo una botella de vino y si me fumo un porro, y al otro día tengo que ir a trabajar yo prefiero fumarme un porro. No me quita ni un cuarto de energía que me quita tomarme un tubo entero de vino”, dijo.

Como siempre el protagonista de “Educando a Nina” (Telefé) recalcó que su intención no es hacer apología sino advertir. “No es por hablar mejor ni peor de las cosas. Hay drogas que son legales y la gente abusa de ellas, incluso. Está un poco estigmatizada la marihuana pero yo no creo que sea una droga peligrosa para nadie. Todo lo contrario", finalizó el actor.