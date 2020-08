¡Reconciliados! Tinelli y Guille Valdés nuevamente juntos

Luego de algunos meses separados y de varios nombres de damas relacionados a Marcelo Tinelli, finalmente en la noche del martes Guillermina Valdés salió, a través de sus redes sociales, a confirmar la reconciliación de la pareja luego de su separación anunciada por el conductor.

"Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias", dijo la empresaria en su cuenta de Twitter.

Con un hijo en común, desde que la pareja se distanció comenzaron los rumores acerca de cómo sería la división de bienes, terceras en discordia relacionadas con el conductor -como Laura Fernández y Romina Malaspina- y algunos intentos de acercamiento de Tinelli a su ex mujer.

Algunos periodistas y personas cercanas a la pareja se animaron a anticipar el reencuentro como Luis Ventura, Mimi Alvarado y Adrián Pallares que días atrás contó en Intrusos (América) que podía confirmar que Tinelli y Valdés estaban nuevamente juntos, y que era una información que ya circulaba por los pasillos de El Trece.

En el comienzo de la semana, Ariel Wolman reveló en Nosotros a la Mañana (El Trece) datos importantes sobre la pareja: “Hablé con tres personas. Con la primera que hablé es con Marcelo Tinelli y me dijo ‘Vos sabés que no hablo del tema’, aunque hizo un guiño de ojo. La segunda persona me dijo ‘Están mucho mejor, intentando un acercamiento’. Y la tercera me dijo ‘Dale para adelante. No es que estén viviendo, pero va muy bien la relación’, así que podemos decir que hay una reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, dijo.

En el programa de Alejandro Fantino en América un especialista llamado Luis Gratch dio consejos sobre cómo tener una "vuelta" exitosa en la relación.

Alguien me compartió esto,,, no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena.

igual no me enojo, nunca, los quiero y cuidense??uD83DuDE4FuD83DuDE4C https://t.co/sxWYRrzJYW — Guillermina ValdesuD83CuDF31 (@guillevaldes) August 11, 2020

"Lamentablemente, los hijos son la excusa que mucha gente usa para no separarse cuando es infeliz, y muchas veces usa como excusa para volver, en un lugar donde no fue totalmente feliz, ni va a ser totalmente feliz. Yo creo que la clave para que una pareja se reconcilie después de haberse separado es si ambos están dispuestos a perdonar cuál fue la causa de la separación. Supongamos que fue un episodio de infidelidad: solo se puede recomponer la relación sobre la base de un pacto en donde eso no sea reprochado nunca más. Hay que perdonar y olvidar”, dijo el psicoanalista en diálogo con Horacio Cabak, quien está reemplazando a Alejandro Fantino en el ciclo.

Enterada, Guillermina Valdés compartió estos dichos de Gratch, y se expresó sobre la posibilidad del reencuentro: "Alguien me compartió esto... no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense", finalizó.