Amenazaron de muerte a Rodrigo Lussich

Este miércoles en la tarde, la tranquilidad en la vida de Rodrigo Lussich se vio interrumpida por un posteo del periodista en las redes sociales para contar que fue amenazado de muerte.

Noticias Relacionadas Wanda Nara reflexiva con un infartante saludo de buenas noches

Las intimaciones que recibió el panelista de “Intrusos” (América) llegaron por Whatsapp y por ese motivo anunció que acudirá a la Justicia.

"Ya cursé a través de mi abogado @Martin_Legui denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía WhatsApp. Aténganse a las consecuencias", dijo el autor de “Los Escandalones” en su cuenta de Twitter.

Noticias Relacionadas Flor Vigna obsesiva en lencería blanca con transparencias

Ya cursé a través de mi abogado @Martin_Legui denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía watsap. Aténganse a las consecuencias. — rodrigo lussich (@rodrigolussich) August 12, 2020

Luego en diálogo con el diario La Nación, Lussich comentó: "Recibí varios WhatsApp de números anónimos con comentarios sin sentido, y después recibí una amenaza concreta de muerte en otro que decía 'te vamos a matar, hijo de p...'", comentó.

Luego agregó: "No me quiero volver loco, pero es para tener en cuenta, hablé con mi abogado y radicó la denuncia. Le están hackeando el teléfono a varias personas del medio y la verdad es que no tengo ganas de pasar por eso y estoy tomando las precauciones del caso", dijo preocupado.

Luego el uruguayo agregó que no existen motivos para la amenaza pero que no se quedará tranquilo hasta que todo se aclare y encuentren a los culpables.

Cuánto más se indigne un famoso por un rumor, más posible que esté mintiendo. Los salvan los fans talibanes que se sienten alguien poniéndose de su lado, pero en general no aplica.. y menos aún evita las verdades! Sigan participando! — rodrigo lussich (@rodrigolussich) December 6, 2018

Su abogado, Martín Leguizamon comentó cómo es la denuncia que realizarán este jueves ante la fiscalía de cibercrimen: "La presentaremos mañana, no es un hecho menor, es una clara amenaza de muerte. Tenemos la línea telefónica, así que vamos a pedir la investigación. Estas cosas no hay que dejarlas pasar, son de una gravedad extrema. En cuanto esté redactada la denuncia, la presentaremos".

Lussich no es la primera figura que pasa por estos temas. En julio a Pampita le hackearon el celular y luego Ángel De Brito fue amenazado y extorsionado.