El emotivo mensaje de Ulises Jaitt en la fecha del cumpleaños de Natacha

Este jueves 13 de agosto, Natacha Jaitt hubiese cumplido 43 años, y su hermano Ulises junto a su dos hijos Antonella y Valentino la recordaron con un emotivo video en el que la celebraron y aprovecharon para reclamar justicia por su muerte.

“Natacha, acá estamos en familia. Feliz cumple. Te extrañamos y te amamos mucho. Algún día nos vamos a encontrar”, expresó el periodista junto a sus dos sobrinos a las 0 horas con una torta y una vela para recordar a la mediática fallecida el 23 de febrero de 2019.

“Es el segundo cumpleaños que pasamos sin vos, desearía que estés acá con nosotros”, comentó Antonella mientras que el más pequeño fue quien continuó en el saludo difundido en las redes sociales de su hermana y Ulises Jaitt: “Espero haber pasado este cumpleaños de nuevo con vos. Espero que estés bien dónde sea que estés”.

Antonella Olivera Jaitt también usó sus redes sociales para recordar a su madre: “¡Acá estamos ma! Como todos los años festejando tu cumpleaños, en esta ocasión el número 43, nos encantaría tenerte... que estés con nosotros festejando, con una sonrisa, música y risas”.

“Lamentablemente no te tenemos, pero eso no significa que no te celebremos. Te amo con el alma, volveré a verte al final del camino, ¡donde pueda abrazarte! Mi mariposa de alas doradas, ¡guíame porque me hace falta!”, continuó la joven.

“Te amo en el ahora y en el más allá. En este plano y en el que me toca explorar”, concluyó Antonella Jaitt, mientras que Ulises hizo lo mismo en su cuenta de Instagram.

“Feliz cumple Natacha, 43 años. Estás más presente que nunca, agradecido toda la vida por todo lo que hiciste por mi. Sos el ángel que nos cuida, algún día nos vamos a encontrar en el cielo, y Dios va a hacer justicia por vos. Te amo”, redactó el conductor de El Show del Espectáculo.

Les recuerdo que seguimos sin justicia, un día llegará la verdad de la mano de Dios. 1 año y 6 meses de que te arrancaran de nuestras vidas. pic.twitter.com/f0Zea7Z85M — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) August 13, 2020

“Les recuerdo que seguimos sin justicia. Un día llegará la verdad de la mano de Dios. 1 año y 6 meses de que te arrancaran de nuestras vidas”, finalizó Ulises Jaitt.