Jorge Rial confesó la suma que le ofreció Ricardo Fort para ir a Intrusos

Festejando los 20 años de programa, Jorge Rial al frente de “Intrusos” (América) recordó en el “Ranking Retro” a cargo de Rodrigo Lussich a Ricardo Fort.

Si bien la relación entre el millonario y el conductor no fue buena al principio con el paso del tiempo ambos se hicieron confidentes hasta unos meses antes de la muerte del empresario.

A casi siete años del fallecimiento de Fort, el padre de Morena Rial reveló un dato que sorprendió a la audiencia: “Voy a contar algo que nunca conté. A Ricardo lamentablemente lo bolsiquearon todos, no solo le sacaron plata las chicas que hacían de sus novias. Sino los productores, los conductores. Todos lo bolsiquearon. Él inició su carrera garpando”, comenzó diciendo Rial.

Luego agregó: “Un día Jacobo Winograd vino a ofrecerme, creo que 200.000 o 250.000 dólares, para reconciliarme con Ricardo y que viniera a este programa”.

Luego de un breve silencio el conductor dijo: “Yo obviamente le dije que no, y él lo sabe”.

Ante un panel sorprendido Jorge agregó: “Claro que le dije que no. Él cuando vino a este programa vino porque era interesante. Como siempre. Y la verdad es que era un personaje interesante”. Ahí, precisó: “Antes de que fuera famoso me lo habían ofrecido como cantante, tenía un CD y todo. Pero yo en ese momento le dije que no traía cantantes y él se ofendió. Después en el medio me ofrecieron esa guita que no acepté”.

“Más allá de las diferencias y a la distancia, debo reconocer que él venía acá porque era un personaje. Y nos daba rating a nosotros, aunque él no lo hacía en sus programas. A mí me causaba gracia y las cosas que decía eran muy divertidas. Quiero contar esto porque Ricardo se abrió al medio a billetazos, aunque después se ganó el lugar y nunca más pagó. Jacobo, vos sabés, y sabés qué te dije que podían hacer con ese dinero”, continuó.

“Después, un día volvió Ricardo porque hablamos nosotros dos y nos amigamos porque él entendió su lugar. Ricardo tenía mucho miedo de hablar de su sexualidad porque tenía miedo de que lo deje de querer la gente, pero la gente lo amaba, la gente ya lo sabía y no lo cuestionaba. Ahí fue cuando lo habló públicamente, se tranquilizó”, concluyó Jorge Rial recordando al chocolatero fallecido.