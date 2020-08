Rodrigo Lussich habló luego de la denuncia tras las amenazas de muerte

Este jueves Rodrigo Lussich realizó su descargo en el programa “Intrusos” (América) luego de haber recibido amenazas anónimas a través de WhatsApp.

El periodista al parecer fue intimidado luego de sus “Escandalones” cuando alguien se sintió molesto por las bromas del uruguayo.

Lussich inició acciones en la justicia contra aquellos que levantaron un teléfono y atentaron contra su vida y al comienzo del programa Jorge Rial realizó una introducción y dijo: "No hay intención de ofensa, Intrusos quiere ser un oasis en medio de tanta crisis. Queremos traer alegría. Rodrigo lo que hace con los Escandalones además de informar, es hacernos reir un rato y ya hay gente que lo está cuestionando y hay denuncias. La verdad es que ya llegaron a un límite insospechado, porque lo amenazaron de muerte".

Luego Rodrigo Lussich comentó: "Desde que yo llegue a este programa, se abrieron un montón de puertas y fue súper positivo. Pienso de corazón que esta carrera se reinventa todos los días y en la energía de lo que uno hace está su esencia. Después el rol que te toque ocupar es parte de las 'etiquetas' a las que le trato de escapar. Fui hijo de hippies cuando era chico, el marginal, del que hablaban, o de grande cuando conté mi condición sexual, por eso le escapo mucho a las etiquetas".

"Cuando hago los Escandalones no dejo de ser un conductor. Este programa tiene una repercusión gigante, todo se magnifica mucho. Yo manejo una vehemencia que hace que a veces las cosas parezcan personales, es mi estilo, voy a fondo siempre tanto para lo bueno para lo malo, arriesgo, no me quedo con el culo en la silla. El día que no sienta pasión por lo que hago, me voy a laburar de otra cosa, yo laburo para ser feliz, por eso lo hago", continuó.

Luego afirmó: "Defiendo mi espacio, inclusive para equivocarme, cuando meto la pata me quiero matar en el minuto. El día que dije acá sin querer por un preconcepto que uno maneja generacionalmente, porque uno se va deconstruyendo y se te puede piantar sin filtro cuando hablas de una chica trans decir una chica con sorpresa, fue una burrada, y pedi perdón en las redes ese mismo dia, porque de verdad no pienso eso. Pero tengo 47 años fui criado con otro humor y me puede bajar el filtro, en un fallido, en una frase que puedo decir sin querer dañar a nadie. Hasta para equivocarme creo que ser una persona trasparente, cuando hago cosas en serio, no solo buscando reir o entretener, sino bajando opinión y me pongo serio, también voy a fondo y alguien puede pensar que es personal. Tengo mi convicción política, la vivo sin culpa".

"Soy quien soy para todo y la gente que me conoce saben que soy una buena persona, buena gente, y me jacto de eso, esa si es mi etiqueta" sumó en su defensa y destacó acerca de la poca tolerancia al error: ¿me equivoco? obvio porque arriesgo. Voy a fondo a todo, me arriesgo, incluso para mandarme cagadas"

"También tengo en cuenta mi derecho y mi libertad a expresar que está por una línea muy delgada atacado, porque hay gendarmes, policías del pensamiento que piensan que en función de la nuevas conquistas que se han logrado para las minorías pueden patalear por todo. De hecho, pueden, porque para eso está la democracia y las herramientas que da, pero creo que no todo es lo mismo y que hay mucha hipocresía", manifestó categórico.

"Ayer la Comunidad Homosexual Argentina me denuncia ante el observatorio de medios de la Defensoría Pública, ¿de verdad? se busca criminalizar lo que se pretende educar. Decirme transfóbico que he defendido los derechos de la comunidad LGTBQ, me parece re injusto, busquen el otro archivo también, en el cual los defendí cientos de veces. Pero sepan que nunca es con mala leche mi labor, las denuncias sí y obvio que tienen derecho a denunciar, pero no etiquetarme con términos como homofóbico, transfóbico, etc. Me parece que se les fue la mano".

"Hay una animosidad para meterle denuncias a la gente por este tema. En el humor siempre puede haber alguien ofendido y por supuesto que se pide disculpas pero digo, ¿no se puede hablar de nada más? nunca digo nada para herir a nadie. Me voy a seguir equivocando, pero equivocarse esta en el hacer, son hipócritas, es fácil pegar acá, peguen tranquilos. Pero una amenaza de muerte sepa que no son impunes, el juzgado que está actuando y los abogados que me están ayudando, van a encontrar a esas personas y van a pagar consecuencias. Esto tiene un costo penal que lo van a tener que afrontar", aseguró firme.

Para finalizar Lussich remató: "Que te puteen en las redes es algo de todos los días, es un juego en el que entrás o no, pero que te amenacen de muerte es otra cosa. Eso ya no lo voy a permitir. Están haciendo un daño fuerte, se les fue la mano y ni yo ni nadie se merece algo así. El 90% de la gente que nos ve se cagan de risa y nos lo dicen siempre. Todo esto no va porque piense que van a ejecutar esas amenazas o al menos espero que no, pero no lo voy a permitir".