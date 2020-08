Agustina Agazzani ya no está sola

Luego de hacerse popular por estar relacionada a Martín Baclini, Agustina Agazzani confirmó que nuevamente está en pareja.

La participante de “Cantando por un Sueño” (El Trece) fue acusada de intentar seducir al hijo de la Bomba Tucumana, Tyago Griffo, pero finalmente se supo que la compañera de canto de Facu Mazzei está de novia con un viejo amor.

Se trata de Agustín Bernasconi un joven con quien la modelo ya estuvo en pareja: "Estoy en pareja, volvimos con Agustín. No tengo el título todavía, corresponde una pedida de noviazgo romántica, pero a mí no me hace falta un título para respetarlo, pero sí estoy esperando la pedida", dijo Agazzani.

Por su parte Facu Mazzei agregó: “El tema que sacó él en cuarentena está dedicado a ella", dijo el bailarin en referencia a la carrera de cantante del novio de la joven.

Relacionado con la nueva relación de la ex de Martín Baclini en “LAM” (El Trece) ya habían mostrado una foto de ambos juntos: “Hay una foto acá que nos llegó, que estabas tomando un cafecito acá con Agustín Bernasconi. Con tu ex”, le había dicho el conductor. “Sí, fuimos a tomar un café”, respondió ella.