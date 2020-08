Pampita se realizó un hisopado por un caso cercano de coronavirus

Este viernes Carolina Pampita Ardohain compartió en sus historias de Instagram el momento en que fue hisopada luego de enterarse de que su panelista, Cora Debarbieri podría tener coronavirus.

Desde su casa la modelo salió al aire a modo de prevención y contó lo que sucedía con una persona que había compartido el estudio de Net TV dos días a la semana.

Luego finalmente se confirmó que la ex Intrusos estaba contagiada por lo que se tomaron las medidas correspondientes para evitar cualquier contagio en el caso de que se tratara de COVID 19.

Al comienzo del programa “Pampita on line” la conductora dijo: “Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo estoy aislada como otras dos compañeras”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Ya me hice el test que pones un poco de tu sangre en un reactor para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen y dio no reactivo”.

Finalmente la modelo compartió un video para mostrar cómo fue el procedimiento y tranquilizó a sus fanáticos diciendo que está muy bien de salud: “También me hice el hisopado que están viendo en el video que filmó mi hijo Bauti y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro”, finalizó.