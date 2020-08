Ivana Nadal posó sacando la lengua y volvió locos a sus seguidores

Ivana Nadal suele compartir diariamente en las redes sociales sus rutinas de entrenamientos, reflexiones, consejos y looks con sus seguidores.

En esta oportunidad, la conductora publicó una serie de imágenes relajada durante este lunes feriado, donde se la observa sacando la lengua y con el pelo suelto para adelante. En el epígrafe de la publicación de Instagram, donde tiene más de 2,6 millones de seguidores, dejó el emoji que saca la lengua también.

“Diosa total”, “Manso Pelo” y “Bonita” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios en el posteo. Días atrás, la modelo compartió una profunda reflexión al publicar imágenes del antes y después de su cuerpo con 11 años de diferencia.

“2009 – 2020. 18 años – 29 años. 52kg – 65kg. Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgue, me culpe, llore, sufrí, me levante y seguí….. pero en todo ese proceso, jamás SANE. No me propuse perdonarme NUNCA, valorarme NUNCA, decirme que me quería NUNCA, abrazarme NUNCA”, comenzó la publicación.