Rocío Oliva contó intimidades de su nueva pareja

En medio de la pandemia y siendo parte del staff fijo de “Polémica en el Bar”, Rocío Oliva sorprendió a todos sus compañeros al confirmar que no estaba sola y que desde hacía unos meses estaba muy bien con un caballero.

Renovada y disfrutando de su nuevo rol en la televisión, la rubia dejó atrás su historia con Diego Maradona y desde hace unos días, se animó a hablar de su nuevo novio.

"Encontré a un hombre que es compañero", afirmó entrevistada por los integrantes de “La Jaula de la Moda” (Magazine), programa que conduce Horacio Cabak.

Luego dijo: "Me da para adelante en todos mis proyectos tanto en lo laboral como en lo personal y es mi confidente. Todo lo que me pasa se lo consulto y por suerte, todos los consejos que me va dando después resultan que son como él me decía y eso hace que cada vez le consulte más. Más allá de todo, de estar enamorada y conociéndolo, porque uno está en una etapa de enamoramiento y empezás de a poco", reveló tímida la periodista.

Acerca de la convivencia, la ex del 10 comentó: "No, porque él está trabajando, yo también y es un poco complicado. En un momento le dije que podíamos haber pasado parte de la cuarentena juntos”, confesó risueña.

"Va todo encaminado. Lo que más le digo siempre es que me gustan sus besos. Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a nada y tampoco es mi prioridad el casamiento", culminó Oliva más enamorada que nunca.