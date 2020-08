Cinthia Fernández y un bikini que no dejó nada a la imaginación

View this post on Instagram

Salen dos rayos de sol y flasheas veranoud83eudd26u200du2640ufe0f que te pasaaaaa nena! . Pero manu0303ana se viene el friu0301o asiu0301 q salgan aprovechen, entrenen al aire libre , que el solicitou0301 te dan ganas de todo y mau0301s si estoy con la buena companu0303iu0301a de mi prote @ampkprotein , que es vegana , libre de grasas y me ayuda a marcarme formando el equipo y complemento exacto con mis ejercicios. Y lo bueno es q vas a la farmacia y la conseguis ud83dude09 . Uds que hacen en este hermoso diu0301a los leooooud83eudd13ud83eudd14ud83eudd70