Salen a la luz las primeras fotos del nuevo novio de Rocío Oliva

Luego de un año de terminar su relación con Diego Armando Maradona, Rocío Oliva confesó en “Polémica en el Bar” (América) que no está sola y que se siente más enamorada que nunca.

Si bien la rubia nunca hizo referencia a quién es su nuevo amor, hace unos días invitada a “La Jaula de la Moda” (Magazine) Oliva contó más intimidades acerca del misterioso caballero.

Esta semana trascendió la identidad del novio de Oliva, se trata de Bernando Buratti. Al parecer los jóvenes se conocieron en el verano en Río de Janeiro y la relación comenzó con una aventura en la playa.

También se supo que el joven es argentino y reparte su tiempo entre la Argentina y el hostel que tiene en Río de Janeiro, fan de River como ella, y de muy bajo perfil.

Sobre su nuevo novio Rocío dijo: “Estoy bien. Encontré a un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos tanto en lo laboral como en lo personal y es mi confidente“.

Sobre la convivencia en cuarentena la panelista dijo: “No porque él está trabajando y yo también y es un poco complicado. Igual, yo le dije en un momento ‘hubiésemos pasado una parte de la cuarentena juntos’. Salió en una charla la posibilidad de pasar la cuarentena juntos para conocernos más, aunque sea una etapa. Yo le dije que sí y después quedó ahí. Después se lo recordé de nuevo pero no vivimos juntos”.

“Va todo encaminado. Lo que más le digo siempre es que me gustan sus besos. Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a nada y tampoco es mi prioridad el casamiento”, concluyó más entusiasmada que nunca.