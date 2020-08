El infartante set de fotos de Sofia ’Jujuy’ Jiménez en bikini negra

Sofia “Jujuy” Jiménez salió con todo el sábado. Con un conjunto de imágenes en la intemidad de su hogar, la modelo demostró porque es una de las mujeres mas deseadas de Argentina. Con su envidiable figura, posó para varias fotos sensual y sus seguidores murieron de amor.

Con un look playero, se mostró en todas las imágenes con una bikini negra, que no hizo otra cosa más que acentuar sus curvas y ratonear a sus admiradores cibernautas que le dedicaron varios comentarios en su posteo, en donde le demostraron todo su amor.“Pero por favor se incendia esa pantalla preciosa!”, “Que bomba por Dios” y “SOS UN FUEGOOOOOO SOFIAAAA”, son algunos de los mimos que recibió tras publicar sus fotos en bikini y escribir en su posteo: “Inus me sacas una fotito tranqui, así al solcito? ... La seguidilla, de atrás pa’delante”.

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló cuáles fueron los lugares más raros en donde tuvo relaciones

Semanas atrás, la modelo y conductora permitió en su cuenta de Instagram que sus seguidores le realicen preguntas y ella respondió sin pelos en la lengua.

“¿Cuál es el lugar público en el que te gustaría tener una fantasía sexual?”, consultó uno de ellos, a lo que Sofi expresó: “He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre“.

Y concluyó sobre “mañanero o de noche”, y “cuántas veces al día”: “Me hago la canchera con las preguntas y después me da vergüenza responderlas. No importa la cantidad sino la calidad. ¿Entre noche o día? Si es a la mañana, no vas a tener excusas para andar con una mega sonrisa. Y a la noche es como la mejor forma de cerrar el día. Resumen: siempre está bien”.