Diego Ramos presentó a su novio en Instagram

Finalmente y luego de varios años de no saber quién era el dueño del corazón de Diego Ramos, el actor usó una historia de Instagram para presentar a su novio Mauro.

Siempre reservado y de perfil bajo en lo relacionado con su vida personal, el actor de “Sex Virtual” sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de verano con su novio y uno de sus enormes perros.

Luego del tenso momento que vivió junto a Luisa Albinoni en “Podemos Hablar” (Telefé) Ramos tuvo que salir a dar explicaciones sobre su intimidad y hasta estuvo en el piso de “Intrusos” (América) donde tuvo un picante intercambio con Jorge Rial.

Diego Ramos dijo: "Yo no tengo problema alguno con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared”.

“Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas. Pero es verdad que estoy muy orgulloso con lo que yo soy, con quien soy, y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así orgullosamente. Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa”, dijo el actor de “Educando a Nina”.

Es por todo lo que sucedió este año que la imagen junto a la piscina de Ramos y Mauro Cernadas alegró a los fanáticos del actor que quieren lo mejor para él.