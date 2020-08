La hija de Natacha Jaitt reactivó el #MartesDeTetas

View this post on Instagram

En un mundo donde las Lolas / Tetas son Taboo nosotr@s nos destapamos, el #MartesDeTetas fue TT gracias a mi vieja en Twitter , retomarlo para mi fue un placer.. el retomar esta iniciativa de cortar con los prejuicios, estereotipos impuestos por la sociedad, criu0301ticas al mostrar nuestro cuerpo, catalogar a cada mujer como tr#la , put# entre otras ... a creado un pensamiento retrou0301grado. Hoy en diu0301a somos miles de mujeres que las que luchamos por tener igualdad de derechos, de poder amamantar en la calle y ser libre de mostrarnos tal cual somos ! Tal vez muchos no lo entiendan pero el #MartesDeTetas incentiva a la libertad y eso es lo que busco para tod@s u2764ufe0f en honor a mi vieja u2764ufe0f