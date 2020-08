Los pies de Magui Bravi enloquecen a sus seguidores

Este jueves Nicolás Magaldi tuvo de invitada virtual en su programa “El Show del Problema” (El Nueve) a Magui Bravi, y luego de hablar de varios temas relacionados a sus proyectos en medio de la pandemia, la joven sorprendió con un pedido que le hacen algunos de sus seguidores en las redes sociales.

La ex participante de “Sex Viví Tu Experiencia” relató que sus pies, al parecer generan extrañas sensaciones entre algunas personas y que hasta en una web hay fotos de ellos: "Lo más gracioso que me pasó -y digo 'gracioso' porque me sorprendió- es que me pidan fotos de mis pies, y no fue una sola persona la que lo hizo. No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans", comenzó diciendo Magui.

La web a la que se refería la modelo es wikifeet.com que coleccionada imágenes de pies de famosos y personas comunes.

Magaldi le preguntó a la invitada si le ofrecieron algo a cambio a lo que ella dijo: "Sí, hubo alguno que otro pero me llamó la atención que fuera una chica la que ofrecía plata", respondió divertida.

"Lo tengo tan naturalizado esto de los fans de los pies que para mí no es nada nuevo. De hecho te lo cuento hasta con gracia, porque ya no me molesta. Al principio era raro pero después encontré fotos de mis pies en Internet. Me mandaron una página avisándome de que estaban mis pies, para que me fije", finalizó Bravi desde su casa.