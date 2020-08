Maluma contó en vivo qué pasó con su ex y Neymar

Neymar y Maluma entraron en el foco de Twitter luego de un video del futbolista cantando “Hawai”, un tema del cantante colombiano, junto al plantel del PSG. Según los usuarios de la red social esta era una burla a Maluma, que había escrito la canción para su ex novia, Natalia Barulich, actual pareja del 10 brasilero.

Maluma decidió volver a Instagram para realizar un vivo para aclarar todo. Lo cierto es que gran parte del vivo fue una promoción de su nuevo video, pero también respondió a varios de estos rumores.

Primero que nada, el reguetonero aseguró que la canción Hawai no estaba inspirado en su ex, que la letra de su tema no fue escrita a partir de acontecimientos de su vida sino que fue escrita por su equipo de composición.

"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción (Hawai) después del partido", dijo el cantante colombiano.

Entonces, el cantante dijo que en realidad había ido de Instagram para poder concentrarse en la salida de su próximo álbum ‘Papi Juancho’, el cual fue lanzado este viernes 21 de agosto.