Marcela Tauro fue operada de urgencia

En medio de la pandemia por el coronavirus mucha gente también tiene otros problemas de salud y debe ser intervenida quirúrgicamente.

Esto fue lo que le sucedió a Marcela Tauro quien debió ser operada de urgencias por una complicación en su boca que no podía esperar.

Según la información, la panelista de “Fantino a la tarde” (América) comenzó a sentir un fuerte dolor, al punto de no poder comer ni hablar correctamente. Al parecer la periodista tenía una lesión en uno de sus dientes y esa lesión le había afectado el nervio y ella sentía un dolor insoportable en el hueso.

Ante esta situación Tauro debió ser intervenida de urgencia y luego comentó: “Estoy bien, tuve una cirugía de boca pero salió todo bárbaro. Me la hizo el doctor Darío Toucedo en su clínica y ahora tengo 48 horas de reposo. Estoy con hielo por la inflamación. Pero, si todo está bien, en veinte días me sacan los puntos”, aseguró la ex Intrusos a Teleshow.

La intervención estaba planificada pero el positivo por coronavirus de Alejandro Fantino obligó a todos los panelistas de programa de América a cumplir con la cuarentena y eso demoró y complicó la lesión de la periodista.