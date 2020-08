¡Arde el Cantando! Compararon a Lola Latorre con Peter la Anguila

Lola Latorre no tiene paz desde su última presentación en la pista de “Cantando por un sueño” (El Trece) y la mala performance que realizaron junto a Lucas Spadafora en el ritmo cumbia.

Con la interpretación de “Deja de Llorar” del Polaco el jurado le dio un puntaje bajo, pero eso no fue lo que enojó a la hija de Yanina Latorre, sino la catarata de críticas de los haters en las redes sociales.

Ante este ataque la joven dijo: "Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas. Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero", dijo Latorre.

Pero lo que realmente molestó a la joven fue una comparación que la lastimó y así lo confesó en “LAM” (El Trece) este viernes: "Desde la primera gala me puse mal por muchos comentarios. No de la crítica porque me la banco y obvio que estamos para aprender pero, hay mucha violencia. Hay comentarios muy agresivos. Como puse en el tuit, no estoy preparada para leerlo. Lo mejor fue dejar Twitter, dejar mi cuenta ahí en stand by para más adelante cuando sea lo suficientemente fuerte", comentó.

Luego agregó: "Ya cuando el comentario no es constructivo. Porque hay comentarios que no son respecto al canto, porque cuando cantamos la cumbia todo el mundo diciéndome anoréxica. Cosas muy agresivas que no tienen nada que ver, que no me suman ni me sirven para crecer" dijo y finalizó diciendo: “Lo que más me lastimó fue que me dijeron anoréxica y me compararon con Peter La Anguila”.