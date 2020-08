Flavia Palmiero extrañó el verano en bikini y camisa de jeans

View this post on Instagram

Hoy el diu0301a estuvo casi de verano. Nos dio mucha ilusiou0301n de que pronto llegara la primavera. Y me puse a ver fotos del uu0301ltimo verano. Enero 2020. En la playa. El sol y el mar me hace bien. Y el contacto con la naturaleza. No paso mucho tiempo pero con esto que estamos viviendo muchas cosas que pasaron a esa altura era inimaginables. Valoro la salud. Y los afectos. Siempre. Amigos. Familia. Amor. Tanto para aprender de lo que estamos viviendo. Lo dije el primer diu0301a. Las personas conectadas con esos valores podrau0301n sobrevivir a esto lo mejor que se pueda. Pero no es fau0301cil para nadie. Tengo la esperanza que falta poco para estar un poco mejor. Besos. #recuerdosinolvidables #instamoment #flaviapalmieromodeon #styleinspiration