La maya enteriza amarilla de Silvina Escudero infartó el domingo

View this post on Instagram

Domingo de ud83cudfb2 al u2600ufe0f . En @emdjoficial encontreu0301 todo para poder pasar esta cuarentena mau0301s entretenida. Entren a su web www.elmundodeljuguete.com.ar y hagan su pedido que llega rapidiu0301simo y encima tienen todos los medios de pago. . Prensa @may_ariadna