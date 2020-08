Hernán Drago habló sobre Alejandra Maglietti y una futura cita

Nadie puede negar que en plena cuarentena Hernán Drago está pasando por un gran momento televisivo con una nutrida agenda y la participación en varios ciclos en algunos medios, sobre todo el canal Trece.

El modelo es panelista de Pampita Online y además forma parte de un staff estable del programa de entretenimiento de Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo.

En los últimos días, Alejandra Maglietti fue consultada acerca si saldría con el modelo recientemente separado: "Obvio que le doy una chance", dijo la rubia. Pero muchos se preguntaron qué diría el modelo recientemente separado de la madre de sus hijos.

Consultado por Infobae Drago dijo: "Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Sin importar el nombre -por supuesto que Ale Maglietti es una mujer muy hermosa- al igual que la respuesta anterior, no me dejó presionar por los medios o por lo que se diga. Yo sé muy bien qué es lo que quiero, y sea con quien tenga que ser, no quiero que sea a través de los medios".

Maglietti afirmó que le gustaría salir con Drago porque le parece simpático y lindo: "Lo conozco hace muchos años y siempre fue un compañero de trabajo. Es un señor. Y cuando uno conoce todo el pasado de alguien, y sabe que es un tipo de 10, obvio que le da una chance", afirmó en Pampita Online.