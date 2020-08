Ivana Nadal confirmó que está de novia con el ex de Nati Jota

Luego de anunciar que dejaba el país por los comentarios de los haters en las redes sociales y hasta comentar una cirugía a la que se sometería, Ivana Nadal sorprendió estos días con la información de que su corazón ya tendría dueño.

Se trata de Bruno Siri, la ex pareja de Nati Jota, quien apareció en la cuenta de Instagram de la morocha muy abrazados y aparentemente muy enamorados.

Además de la sorpresa de muchos de los seguidores de Nadal, la más shockeada por la confirmación fue Nati Jota quien se consideraba amiga de la nueva novia de su ex.

El portal de noticias Paparazzi se comunicó con Jota quien hace 9 meses se separó del rugbier: “Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. Porque la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”.

Sobre su vínculo con su ex, Nati explicó: “Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante”.

Luego Nati se refirió a lo que sintió cuando se enteró de la nueva pareja: “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.

Luego dijo que enterada de la relación le llamó a Siri para consultarle: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”, finalizó.