La llamativa ausencia de Pepito Cibrián en el jurado del Cantando

Este martes llamó la atención la presencia de Oscar Mediavilla en una de las sillas del jurado del “Cantando por un Sueño” (El Trece), la ausencia de Pepe Cibrián generó varios rumores de renuncia y hasta de despido.

Fue el mismo Marcelo Tinelli quien confirmó la presencia de la pareja de Patricia Sosa en el certamen de canto. Según se supo Cibrián habría tenido un problema familiar y eso le impidió estar en el vivo de la noche.

Esta noche arranca el rock nacional. Picadita en casa y a ver el @cantando2020 a las 22.30!!!! No va a estar @pcibriancampoy en el jurado por un tema familiar y será reemplazado por @omediavilla — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 25, 2020

Hasta se llegó a hablar de despido y renuncia del jurado, pero fue el mismo Pepito quien a través de su cuenta de Twitter aclaró si situación y dejó tranquilos a sus fanáticos.

"Por motivos familiares hoy no estaré en el @cantando2020, pero espero volver lo antes posible! Muchas gracias a todos los que se preocupan, a todos ustedes, un gran abrazo a la distancia y a disfrutar el programa de esta noche, yo, desde casa".

Por motivos familiares hoy no estaré en el @cantando2020 , pero espero volver lo antes posible! Muchas gracias a todos los que se preocupan, a todos ustedes, un gran abrazo a la distancia y a disfrutar el programa de esta noche, yo, desde casa#pepecibrian #CANTANDO2020 pic.twitter.com/hxmizQRt4b — pepe cibrian campoy (@pcibriancampoy) August 25, 2020

En diálogo con Teleshow, Cibrián explicó: “Hoy y mañana (por el martes y miércoles) me van a reemplazar porque tengo problemas familiares. Yo tengo una tía de 90 años- hermana de mi mamá- que no está nada bien y que tiene de todo”. Y remarcó: “Yo tampoco estoy bien... No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir”.

Respecto a su salida definitiva o no del jurado, sentenció: “Lo que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Puede ser, pero no lo sé. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’”.

Gracias Ángel un honor trabajar con vos!!!! https://t.co/w6EE3OMYpy — Oscar Mediavilla (@omediavilla) August 25, 2020

Luego Pepe Cibrián comentó que “tiene un contrato raro” y que en caso de quedarse afuera del programa no “habrá problemas” legales, pese a que su contrato vence el 1° de noviembre: “No es un tema grave. Lo grave es como estamos mi tía y yo que tengo 72 años”.