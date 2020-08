Sigue la polémica: Ivana Nadal y un filoso posteo contra Nati Jota

Hace unos días Ivana Nadal blanqueó en sus redes sociales la relación amorosa con Bruni Siri el rugbier chaqueño quien también fue novio de Nati Jota.

Conocida la noticia, los portales de espectáculos comenzaron a hablar de una “icardeada” de la morocha a la rubia porque en algún momento se vincularon y hasta se reconocieron como cercanas.

Nadal, sin hacer caso a los rumores de quitarle el novio a la influencer, realizó un comentario en su amoroso posteo ante una frase de un seguidor: “Nati J ha salido del grupo”, a lo que Ivana respondió: “Nunca estuvo”.

“La vida me reafirma segundo a segundo que voy por el buen camino”, fue otro de los mensajes que dejó la ex panelista de “Bendita” (El Nueve) frente a los comentarios que recibió su foto con Siri.

Por su parte, Nati Jota reconoció que la noticia de la nueva pareja la sorprendió y que llegó hasta hablar con su ex luego del posteo de Nadal: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí. Sí es cierto que me sorprendió”, dijo Jota a Paparazzi.