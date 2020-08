Cinthia Fernández y un sensual conjunto de lencería

View this post on Instagram

A levantarse y disfrutar el hermoso sol queu0301 hay. Levau0301ntate, pone muu0301sica, anda a l ventana, rei, respira y a arrancar con todo. Asiu0301 amaneciu0301 feliz, puse muu0301sica, me tome mi batido @ampkprotein como todos los diu0301as para entrenar y complementar mis rutinas y alimentaciou0301n y tambieu0301n me ayuda a aumentar la masa muscular y recuperar mis muu0301sculos. . Uds que hicieron hoy???