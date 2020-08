Adriana Aguirre se desnudó en las redes

Transitando la cuarentena junto a su ex marido, Ricardo García, Adriana Aguirre no deja de pensar en sus fanáticos y cada noche, a través de su cuenta de Instagram, comparte una sexy postal de su escultural cuerpo a los 68 años de edad.

Si bien siempre elige ropa interior sexy, este fin de semana la rubia sorprendió a todos al posar completamente desnuda desde su cama y con una faja de “censura” en sus partes íntimas.

Junto a sus peluches y la decoración ochentosa de su departamento, Aguirre se arriesgó a que la red social quite la osada imagen por considerarla ofensiva y fuera de lugar.

Pero no todo ha sido “color de rosa” para la mediática durante esta cuarentena porque a fines de mayo pasado Aguirre se descompensó por problemas con su presión arterial, y aseguró que se debía a "un problema psicológico y mucha angustia" causado por la cuarentena.

En una entrevista la ex vedete explicó: "El encierro me provocó un pico de estrés. Hoy me levanté y estuve al borde del desmayo. Tenía la presión muy mal".