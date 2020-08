Sol Pérez dejo ver demás con la tajo de su vestido negro

Habitualmente, Sol Pérez comparte sus rutinas de entrenamiento en su cuenta de Instagram y looks que lucirá por la noche para el noticiero de Canal 26. En esta ocasión, la conductora estuvo invitada a Almorzando con Mirtha Legrand que conduce Juana Viale y optó por un outfit súper elegante.

Desde el ascensor, la influencer posó levantando su pierna derecha y cruzándola por delante. Allí, luce un vestido negro largo con un tajo de costado. Además, acompañó el look con sandalias plateadas.

“Hermosa”, “Diosa” y “Bella” fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en la red social donde tiene más de 5,5 millones de seguidores. “No me interesa la grieta política, quiero que a mí país le vaya bien, no me importa si las buenas propuestas vienen de un lado o del otro, me importa que se apliquen y bien”, expresó la modelo en el ciclo de El trece.

Sobre el robo que sufrió a su mamá, Pérez contó: “Mi mamá estaba haciendo un zoom con sus alumnos y una persona se estaba subiendo a robar por la terraza. Gracias a la alarma vecinal el ladrón se fue pero volvió a la noche y se llevó todo lo que estaba en la terraza”.

“Por suerte hoy atraparon a los tres ladrones, tengo que agradecer a la policía por lo rápido que actuaron”, contó Sol respecto a la resolución del asalto.