El llamativo almuerzo de Nacha Guevara: comida y pastillas

View this post on Instagram

Asu00ed son mis almuerzos. Para los que me preguntan que como. ud83cudf34Arrolladitos de papa, coco, Jengibre y sesamo ud83cudf34Tortilla de espinaca y harina de garbanzos ud83cudf34Paint con sal pimienta y aceite de oliva ud83cudf34Pan integral ud83cudf34Jugu00f3 de papaya y mango ud83cudf34Y mis suplementos. Que buen almuerzo!!!!ud83cudf38u2764ufe0fud83eudd70 #alimentacionsaludable #meditaciu00f3n #comidaayurvedica #medicinayurveda #vegetariano #saliudable