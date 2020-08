El papá de Gimena Accardi tiene COVID19 y pelea por su vida

View this post on Instagram

-a pesar de trabajar mil horas por du00eda para llegar a fin de mes, siempre te hiciste espacios para compartir chistes, pelis, juegos de mesa, dictados ortogru00e1ficos y trucos de magia. Hiciste mi niu00f1ez graciosa y llena de recuerdos lindos. Gracias por hacerme agarrar el diccionario cada vez que te preguntaba el significado de una palabra, por explicarme con paciencia historia y matemu00e1tica, gracias por ser tan trabajador e inteligente, amaba verte corregir las pruebas de tus alumnos de Derecho a altas horas de la madrugada, y amaba escuchar tus carcajadas cuando jugabas al TEG con mamu00e1. Gracias por venir a buscarme al colegio cuando te llamaba llorando porque me dolu00eda algo y gracias por los veranos eternos de risas en el mar. De grandes supimos entender nuestros tiempos y diferencias, aprendimos a aceptarnos y amarnos asu00ed. Feliz du00eda a la distancia, picada y vinito de por medio, te quiero pu00e1!- ud83eudd0d -foto de hace 1 au00f1o en un cumple mu00edo -video gru00e1fico de nuestra relaciu00f3n: yo con algu00fan berrinche no queriendo participar de nada, y vos siempre insistiendo para que me sume a cualquier actividad y me haga amigos. Vos con paciencia llevu00e1ndome de la mano y empuju00e1ndome a la ronda de amigos, yo haciendote caso y cambiando el chip en cuestiu00f3n de segundos, feliz con mi nueva actividad. -un video tuyo de hace un tiempo donde te encontramos parecidos, como siempre... (subo todo este posteo hoy, porque me dan igual las fechas y el material lo encontru00e9 hoy y el sentimiento es el mismo de mau00f1ana o ayer)