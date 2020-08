Coco Sily se recupera en su casa y recibió un llamado del Presidente

La semana pasada Coco Sily recibió la peor noticia al ser diagnosticado con COVID 19 luego de que se descompensó durante su programa de radio.

Con un fuerte dolor en su abdomen el humorista ingreso a la guardia médica del sanatorio Los Arcos y luego de atenderlo por esa dolencia le practicaron los análisis de rutina de coronavirus en los que dio positivo.

A través de sus redes sociales Sily contó las novedades y, finalmente esta semana y luego de un par de días internado, el actor fue dado de alta para que siga su recuperación en su casa por ser asintomático y no revestir gravedad.

También a través de Instagram, el autor de “La Cátedra del Macho” contó que ya estaba en su departamento y disfrutando de la compañía de sus mascotas.

En comunicación con C5N, Sily comentó su actual situación de salud y además relató que tuvo un llamado muy particular de un amigo de años, el Presidente de la Nación: "Por suerte lo de los divertículos con antibióticos y con calmantes se fue mejorando. Y lo del coronavirus no presentaba otros síntomas, no tuve fiebre y no tuve tos gracias a Dios. Así que me dieron el alta, ya sintiéndome mejor de los divertículos. Estoy cursando el coronavirus, pero no puedo saber desde cuándo lo tengo. Se toma simbólicamente el día del hisopado. La diverticulitis (inflamación de los diverículos) no se sabe si fue por el coronavirus o fue casual. El diagnóstico me sorprendió enormemente porque yo fui por un dolor abdominal", dijo el actor y agregó: "Ahora estoy haciendo una cuarentena bastante controlada. Fue algo casual cómo lo encontraron".

Luego habló de su comunicación con Alberto Fernández: "El presidente tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa. Me llamó y me dijo 'cómo estás Choquito, cómo te sentís, precisas algo", concluyó.