Connie Ansaldi desenmascaró al ´polvo´ de los famosos

No es extraño que en cada programa de televisión conductores, invitados o panelistas hagan referencia al uso de un extraño polvito mágico que tiene a las figuras de televisión en forma.

Esta semana, harta de los engaños, Connie Ansaldi usó su cuenta de Twitter para hablar de “la gran mentira de la pandemia” y, a través de su conocida postura crítica, explicó en detalle el negocio detrás de esta fórmula mágica que usan las estrellas.

“Se trata de estrategia digital que se armó acerca de un producto y su relación con las famosos que cobran cada vez que lo nombran y cuando mencionan cómo se usa”, dijo la empresaria y sumó que ese “polvo” supuestamente ayuda a mantener el peso porque bloquea carbohidratos.

Les pagan cada vez que lo nombran. X eso lo nombran tanto. ;) Cuntas más menciones, más $$$ — uD83CuDD72uD83CuDD7EuD83CuDD7DuD83CuDD7DuD83CuDD78uD83CuDD74 (@connieansaldi) August 4, 2020

Su uso se hizo público por la cantidad de veces y personalidades que lo mencionan a través de la televisión y las redes sociales.

Ansaldi dijo a través de la red social del pajarito: "Les pagan cada vez que lo nombran. Por eso lo nombran tanto... cuantas más menciones, más dinero".

Todo comienza cuando el conductor de un programa le pregunta al entrevistado cómo hace para estar tan en forma y ese es el pie justo para mencionar la marca y el producto.

“Vengo a decir que yo no tomo ninguna proteína ni le echo ningún polvo a las comidas (más que los que me echan a mi) básicamente porque si no haces dieta saludable y gimnasia, nada de eso funciona”, concluyó la influencer en sus redes muy molesta por el engaño.

Muchos seguidores opinaron sobre la reflexión de Ansaldi y estuvieron de acuerdo con la ex panelista de Intrusos y Cortá por Lozano.

Entonces Taboada es millonaria, nombra a todas las marcas cada vez que va un invitado — Marianiito Perez (@MarianiitoPerez) August 4, 2020

Y los muy muy ilusos los compran

..yo no me animo ni a sugerir y eso que tengo un gran poder de convencimiento ... no creo en esas cosas... — azucena alvarez (@azucenamaidana) August 4, 2020

ME TIENEN HARTAAAAA con los minerales y la marencoche *léase gritando* No lo pensaba comprar y con lo que queman la cabeza nombrándolo mucho menos uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/NBIHwVtTVm — Lali (@LaliiGalindez) August 4, 2020

Mi ex compañera de la Facultad, se había comprado satial y pensaba que poniendo a las comidas no iba a engordar. Durante 2 semanas se morfo la vida, 3 kilitos aumentó, supuestamente les iba a iniciar una demanda por publicidad engañosa. — vera maria (@veramar39144619) August 4, 2020