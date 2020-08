Como era de esperar en la noche del martes la pantalla de El Trece tuvo el primer escándalo en el “Cantando por un Sueño”.

Como no podía ser de otra manera, la protagonista de un fuerte intercambio de palabras fue Moria Casán quien se enfrentó a la conductora Laurita Fernández.

Fueron tal los reproches, que La One amenazó con abandonar su silla en medio del programa y hasta habló de renuncia.

Todo sucedió entre la presentación de Adabel Guerrero y el turno de Dan Breitman. En ese momento Ángel de Brito advirtió que Moria no estaba en su silla sino de pie al costado del estudio.

“La señora Moria Casán abandonó su silla en el estrado y se fue a otro sector. ¿Qué pasa Moria?”, indagó el conductor de LAM.

En ese momento La One dijo: “Quiero aclarar una cosa. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido para que entren todas las parejas, por la dinámica, por el Covid-19, por la nueva vida, por la nueva era”.

Luego, se refirió a las condiciones de contratación para ocupar su lugar: “Yo firmé acá y vino mi abogado César Carozza para no ser jurado, porque yo fui jurado 10 años y no quiero tener el cu… en forma de silla para darles devoluciones a gente que conozco y que no conozco. Ellos se merecen todo mi respeto porque me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espada”, dijo visiblemente molesta.

“Ahora, yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me lo prometieron ‘Moria tiene plano libre’. Y el ‘plano libre’ para mí no es ser el mismo jurado que está acá. Si quiero, puedo dar devoluciones y decirle a la señorita coconductora (por Laurita Fernández) ‘pulpito’ y te puedo decir a vos (dirigiéndose a De Brito) ‘quiero que hables más’. Y quería decirle algo a Adabel Guerrero porque eso es lo que yo arreglé”.

“Entonces, si no se me respeta, me voy, mi amor. No tengo nada en contra de nadie, pero no quiero poner mi cu… para darles devoluciones a todos y que me estén corriendo con que viene el noticiero, viene el Covid. No, mi amor, no es así la vida. Entonces, si me quedo porque después voy a hablar con producción y mi abogado, voy a puntuar en silencio”, cerró indignada.