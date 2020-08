Pia Slapka causó suspiros con una foto en tanga

View this post on Instagram

Siento, siento mi cuerpo, mi corazu00f3n, siento mi respiraciu00f3n u2764 Escribo porque siento, siento por eso escribo // Me fui por lo que siento// Au00f1os andando por pensamientos au00f1adidos sin ser cuestionadosu2764 Au00f1os moviu00e9ndonos por lo que pensamos dejando de lado lo que sentimosu2764 Matando los sentimientos, enalteciendo solamente los pensamientos u2764 Buscando las respuestas en el laberinto cerebral // Estando ciegamente perdidos sin encontrar la salida a la felicidad u2764 Cuu00e1ndo pensamos que el almu00edbar en el desierto iba a estar // El camino es el corazu00f3n u2764 Siento, siento // Ahu00ed estu00e1n las respuestas mu00e1s honestas // ahu00ed estu00e1 el antu00eddoto a la enfermedad // Me Sumergo ,me atrevo, abrazo el miedo, abrazo la incertidumbre y ahu00ed me zambullo, en la pileta de los sentimientos u2764 experimento, conozco, disfruto, saboreo, descubro // Aah que bien se siente u2764 Ahu00ed estu00e1n las llaves de las puertas que tan pacientes esperaron au00f1os ser abiertas para liberar las respuestasu2764 La felicidad // Cierro los ojos, suave, siento respiro, siento, me dejo llevar, el corazu00f3n comanda u2764 Ahu00ed experimento la fe, la confianza, confu00edo a ciegas con la certeza y la tranquilidad que mi corazu00f3n es fiel, honesto, amable, amoroso, seguro u2764Me abraza // Me cobija// Y el placer es inmenso// Experimento la tranquilidad en su mu00e1xima expresiu00f3n //Fluyo //Siento ud83dude4cu2764 Se atreven a sentir ? #losleo #flow #feel #apasionada #reflexion #mujersalvaje u2022 u2022 u2022 #piaslapka #sentimientos #siento #sentimos #fe #reflexiones #pasion