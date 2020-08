Sol Pérez demostró la fuerza de su cola con un picante video

Este miércoles, Sol Pérez, subió un video a sus redes y compartió un nuevo logro. ‘Nada es imposible, tu cabeza es tu mayor enemigo. Cuando me paro enfrente de la barra con 100 kilos pienso que no voy a poder, mi cabeza me traiciona. VOS PODES HACER LO QUE QUIERAS (sentadilla búlgara 50kilos)’, escribió.

De este modo, la rubia, se mostró orgullosa por el peso que logró levantar con la fuerza de sus piernas y glúteos. Diariamente, la conductora, comparte con sus fans sus rutinas de ejercicios y sus avances en cuanto a su físico.

Una vez más, Sol, sorprendió a sus más de 5.4 millones de seguidores en Instagram con estricta rutina. Poco a poco, la modelo, fue aumentando el peso que logró levantar con sentadillas y se mostró feliz de poder superar sus propias marcas. Hace unos días, mostró que logró levantar 70 kilos de peso con sentadillas.

Cabe recordar que la conductora, sigue a rajatabla un estilo de vida fitness que le permite mantener su figura en óptimo estado y ser dueña de una de las figuras más admiradas en las redes.