Fotos: Ivana Nadal es la 'Bomba Fit' de la cuarentena

La MAGIA de @chrisbeliera para #ParaTiFit @paratirevista unos diu0301as antes que nos atrape la cuarentena ud83dude80 GRACIAS @agusdandri por tu hermosa nota, GRACIAS @pilypegoraro por respetar mis rasgos y no inventarme una cara con maquillaje Jajajaja. GRACIAS @lanayucortadi por prestarnos tu jardiu0301n para hacer nuestro ARTE junto al maestro @chrisbeliera que me capta REAL y asiu0301 logramos transmitir lo que buscamos en cada fotoud83eudd70ud83dudc4cud83cudffc Y al ud83cudf1e por esa luz natural y espectacular u2728 Espero que les guste u263aufe0fud83dude0b