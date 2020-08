Jesica Cirio terminó la semana con una foto en tanga

View this post on Instagram

Terminando una semana de mucho trabajo y entrenamiento! u2764ufe0f Mi clave para tener energiu0301a todos los diu0301as es una alimentaciou0301n completa, suplementada con @ampkprotein para ayudarme a alcanzar mi dosis diaria de proteiu0301na. La forma en la cual mau0301s la consumo es como chocolatada porque es demasiado rica y es de origen vegetal ud83dude4cud83cudffd Tambieu0301n aporta minerales quelatados @quelatok para mejorar el pelo, la piel y las unu0303as! u2728 ud83dudc49ud83cudffc Podeu0301s pedirla en farmacias de todo el paiu0301s y en @nutrisuplear con mi descuento usando el cou0301digo JESI ud83dudc49ud83cudffc Siempre consulta con tu meu0301dico o nutricionista antes de consumirla!